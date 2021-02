Galli, Capua, Bassetti, Crisanti: i virologi vip ora sognano un ministero nel governo Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono diventati, con l’esplosione della pandemia, le voci più ascoltate dai cittadini di tutto il mondo. Onnipresenti in radio, nei talk show televisivi, sulle pagine dei giornali, a fornire ricette da seguire per vincere la difficile battaglia contro il Covid-19. Una vera e propria “era dei virologi”, eletti a punto di riferimento da politici ed economisti. E ora a caccia di un posto al sole nel governo nascente guidato da Mario Draghi, l’uomo scelto dall’Europa per legare totalmente l’Italia ai suoi diktat. Con nomi che, in pieno totoministri, si rincorrono ormai da settimane. Lo scacchiere politico attuale, d’altronde, vede in posizione pericolante il ministro della Salute Roberto Speranza, che il Movimento 5S ha tentato di blindare in ogni modo ma che alla fine sarà probabilmente costretto a lasciare la poltrona. Un forfait che ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono diventati, con l’esplosione della pandemia, le voci più ascoltate dai cittadini di tutto il mondo. Onnipresenti in radio, nei talk show televisivi, sulle pagine dei giornali, a fornire ricette da seguire per vincere la difficile battaglia contro il Covid-19. Una vera e propria “era dei”, eletti a punto di riferimento da politici ed economisti. E ora a caccia di un posto al sole nelnascente guidato da Mario, l’uomo scelto dall’Europa per legare totalmente l’Italia ai suoi diktat. Con nomi che, in pieno totoministri, si rincorrono ormai da settimane. Lo scacchiere politico attuale, d’altronde, vede in posizione pericolante il ministro della Salute Roberto Speranza, che il Movimento 5S ha tentato di blindare in ogni modo ma che alla fine sarà probabilmente costretto a lasciare la poltrona. Un forfait che ...

NicolaPorro : La ex montiana #Capua candidata a sostituire #Speranza. Il virologo #MassimoGalli non l'ha presa bene ?? - fattoquotidiano : Governo Draghi, Galli: “Ilaria Capua ministra della Salute? Non la vedo adatta, non ha alcuna esperienza di sanità… - pasconte1 : Da noi no? I vari Galli, Crisanti, Capua, Ricciardi, Lopalco, Pregliasco ecc. - kvittoriak : #DiMartedi Crisante e Galli fino a 1 settimana fa parlavano delle varianti come il male assoluto. Consigliava no il… - RenatoSouvarine : RT @CCKKI: Da virologo a ministro? I nomi in campo per la Salute. Da Crisanti a Viola, da Galli a Capua fino a Bassetti, gli esperti accost… -