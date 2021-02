Furto in casa Moser-Rodriguez: Ignazio Moser si sfoga su Instagram (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno subito un Furto e Ignazio lo racconta sul suo profilo Instagram Con una storia su Instagram, ieri sera Ignazio Moser ha reso noto alla sua community di avere subito un Furto nella casa in cui vivono lui e Cecilia Rodriguez. Poche parole che hanno colto in pieno il disagio e il malumore di Moser. Lo sportivo ha scritto così: “Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra. Ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)e Ceciliahanno subito unlo racconta sul suo profiloCon una storia su, ieri seraha reso noto alla sua community di avere subito unnellain cui vivono lui e Cecilia. Poche parole che hanno colto in pieno il disagio e il malumore di. Lo sportivo ha scritto così: “Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati innostra. Ribaltandoe rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i ...

Viv_Dany : @Dario_VdA @claudio301065 Ritirarsi sull'Aventino fa molto fico, ma è poco pratico. Siamo stati vittime di un furto… - QuotidianPost : Cecilia Rodrìguez e Ignazio Moser furto in casa: “Scarti della società” - gazzettamantova : Presa la banda dei ladri acrobati: la sequenza del furto nella casa in centro a Milano Un palazzo in via San Nicola… - newsbiella : Cossato - Furto in casa: via monili in oro e denaro contante - la_helka : @AlRobecchi @Mamox__ Per curiosità, non avete mai avuto a che fare recentemente con bosniaci, serbi, montenegrini,… -