Furto in casa di Moser e Cecilia: "Scarti della società" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno subito un terribile Furto nel loro appartamento di Trento. Cecilia Rodriguez e Ignazio derubati: “Violata l’intimità casalinga” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) IgnazioRodriguez hanno subito un terribilenel loro appartamento di Trento.Rodriguez e Ignazio derubati: “Violata l’intimitàlinga” su Notizie.it.

newsbiella : Cossato - Furto in casa: via monili in oro e denaro contante - la_helka : @AlRobecchi @Mamox__ Per curiosità, non avete mai avuto a che fare recentemente con bosniaci, serbi, montenegrini,… - ilgiornale : Rabbia e sconcerto nelle parole di Ignazio Moser che, su Instagram, ha raccontato del furto subito nella casa dove… - Blackca12243260 : @toniH2000 @ZZiliani Infatti ieri sei tornato a casa piangendo non perchè hai subito un furto ma perchè hai una squ… - infoitinterno : Arrestata banda di ladri acrobati. Sono sospettati anche di furto a casa Hakimi -