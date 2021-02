FUJIFILM | riuniti i 3 business domain in Italia

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Novità importante in, che ha deciso di riunire tre, Photo Imaging, Electronic Imaging e Optical Devices, sotto un’unica direzione, dando vita alla nuova Imaging SolutionDivision Dal 5 febbraio scorso, la direzione delle tre divisioni fotografiche diè stata affidata a Guglielmo Allogisi, già EI & OD General Manager. Guglielmo Allogisi acquisisce sotto di sé la struttura commerciale e marketing della divisione Photo Imaging, oltre a mantenere sotto la sua responsabilità quelle di Electronic Imaging e di Optical Devices. Ad Allogisi si chiede di dare vita a una sinergia tra le tre Divisioni per una tutto tondo in cui la valenza di un’offerta altamente qualificata sarà ampiamente ...