Frecciata di Meloni al governo Draghi, ma dimentica Lega e Forza Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sta circolando questo giovedì un meme relativo al presunto post social di Fratelli d’Italia, che ovviamente tutti associano ad una figura diventata ormai molto importante nel panorama politico Italiano come Giorgia Meloni. Dopo le polemiche a distanza con Selvaggia Lucarelli (abbiamo riportato stamane gli ultimi aggiornamenti, anche se dalla leader del partito non sono mai arrivate repliche dirette), in giornata dalla pagina Facebook ufficiale di questo schieramento politico è arrivato un contenuto grafico molto singolare. Cosa dicono Meloni e Fratelli d’Italia sul governo Draghi: dimenticanze di coalizione Decisamente singolare la presa in giro di Meloni e Fratelli d’Italia al governo ... Leggi su bufale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sta circolando questo giovedì un meme relativo al presunto post social di Fratelli d’, che ovviamente tutti associano ad una figura diventata ormai molto importante nel panorama politicono come Giorgia. Dopo le polemiche a distanza con Selvaggia Lucarelli (abbiamo riportato stamane gli ultimi aggiornamenti, anche se dalla leader del partito non sono mai arrivate repliche dirette), in giornata dalla pagina Facebook ufficiale di questo schieramento politico è arrivato un contenuto grafico molto singolare. Cosa diconoe Fratelli d’sulnze di coalizione Decisamente singolare la presa in giro die Fratelli d’al...

Gabriele885 : RT @Libero_official: La #Meloni da #Draghi, un'ora di confronto. 'Votiamo no alla fiducia, ma magari #FdI sarà più leale di qualcuno della… - marialetiziama9 : RT @Libero_official: La #Meloni da #Draghi, un'ora di confronto. 'Votiamo no alla fiducia, ma magari #FdI sarà più leale di qualcuno della… - pola1945 : RT @Libero_official: La #Meloni da #Draghi, un'ora di confronto. 'Votiamo no alla fiducia, ma magari #FdI sarà più leale di qualcuno della… - carlossartori19 : RT @Libero_official: La #Meloni da #Draghi, un'ora di confronto. 'Votiamo no alla fiducia, ma magari #FdI sarà più leale di qualcuno della… - missypippi : RT @Libero_official: La #Meloni da #Draghi, un'ora di confronto. 'Votiamo no alla fiducia, ma magari #FdI sarà più leale di qualcuno della… -