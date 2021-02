Frase su Jole Santelli | Morra indagato da Procura di Cosenza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nicola, senatore M5s e presidente della Commissione parlamentare Antimafia, è statodalladiper il reato di “diffamazione aggravata e continuata”. Il fascicolo suera stato aperto dopo le frasi sulla presidente della Regione Calabrialo scorso Novembre dopo poche settimana dalla morte della governatrice. Subito dopo quelle frasi, le sorelle di, Paola e Roberta, parti offese, presentarono querela. Ora è scattato il capo di imputazione di cui dovrà rispondere il senatore del Movimento di Beppe Grillo."Dopo due giorni dall'aver divulgato la notizia della prossima audizione del Dott. Palamara in Commissione Antimafia, apprendo da un'agenzia di essereper diffamazione". ...

Così recita una famosadi Warner ed è quello che tutti quanti si aspettano nello scenario che ... lasciata vuota, purtroppo, dalla compiantaSantelli. Alla quale, esprimiamo la nostra ......ruolo piovuto addosso per opera e virtù di Matteo Salvini e del Fato funesto con la presidente... come fosse il motto nobiliare scelto dal casato degli apatici, la: 'Fate un po' come cazzo ...È lo stesso senatore M5s e presidente della Commissione parlamentare Antimafia, a darne notizia citando una nota dell’Agenzia Dire. “Dopo due giorni dall’aver divulgato la notizia della prossima l’aud ...Il senatore cinquestelle fu querelato dalle sorelle della governatrice dopo la sua morte: «I calabresi sapevano che era malata ma l’hanno votata lo stesso» ...