Francesco Totti denunciato | il duro attacco | “Non può farlo”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Guai in vista per. L’ex capitano della Roma dovrà difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte dall’associazione: “Non può”. Nel mirino il nuovo lavoro del Pupone.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

jshehata81 : RT @CalcioFinanza: Procuratore o no? La #FIGC avvia un'indagine sulla CT10 di Francesco #Totti - CalcioFinanza : Procuratore o no? La #FIGC avvia un'indagine sulla CT10 di Francesco #Totti - FMaggio8 : @BiagioSdC @spallettismo19 La Roma si sente così danneggiata da concedere i diritti d'immagine..e viene utilizzato… - ciccia61 : RT @SkyItalia: 'Ci sono stati un po’ de problemi quell’anno…” #Speravodemorìprima - La serie su Francesco @Totti, a Marzo su Sky. https://t… - berthayoko : #Speravomorissespalletti - La serie su Francesco Totti, a Marzo su Sky. Con Aquilani nel ruolo di Totti e Totti nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

... Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan) 44: Alessandro Del Piero (Juventus) 25: Marco Simone (AC Milan, Paris, Monaco) 17: Sandro Mazzola (Inter) 17:(Roma) 15: Simone Inzaghi (Lazio) ...La Commissione agenti della FIGC ha aperto un fascicolo d'inchiesta sue la sua CT10 Management. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, questo sarebbe il risultato di un esposto presentato dall'associazione italiana agenti calciatori, che accusa l'...L’Associazione italiana agenti, calciatori e società sostiene che l’ex campione esercita l’attività senza abilitazione. La replica: «Non faccio l’agente, coordino e supervisiono l’area scouting. Per l ...Guai in vista per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma dovrà difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte dall'associazione: "Non può farlo".