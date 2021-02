Francesco Oppini e Nardi contro Maria Teresa Ruta | gli affondi dopo Baccini al GF Vip

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Tommaso Zorzi che l’ha nominata per la “bugia” su, anchee Filipposi sono scagliatiche nel corso del daytime del Grande Fratello Vip andato in onda oggi, ha mostrato tutta la sua sofferenza., glial... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini

Dopo Tommaso Zorzi che l'ha nominata per la 'bugia' su Baccini , anchee Filippo Nardi si sono scagliati contro Maria Teresa Ruta che nel corso del daytime del Grande Fratello Vip andato in onda oggi, ha mostrato tutta la sua sofferenza.e Nardi ...Proprio in queste ore infatti Alba Parietti ha dedicato un lungo post al vippone molto amico di suo figlio. Alba Parietti dalla parte di Tommaso Zorzi Nonostante suo figlio non sia ...Francesco Oppini e Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta, gli affondi dopo l'ospitata di Baccini al Grande Fratello Vip, ecco le loro parole.L'avvicinarsi del termine del gioco, rischia di far compiere qualche passo falso agli inquilini della casa. Le nomination si fanno sempre più complicate e quelle di lunedì ...