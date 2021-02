Francesco Facchinetti su Tommaso e Giulia: “Lui non vincerà il GF, lei voleva lavorare con me e le ho detto no” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesco Facchinetti gestisce diversi artisti e personaggi e proprio per questo Gabriele Parpiglia a Casa Chi gli ha chiesto un’opinione su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. L’ex Capitano Uncino ha dichiarato che secondo lui il GF Vip non lo vincerà Tommaso ed ha aggiunto che sia Zorzi che la sua (ex?) amica dovrebbero dare un po’ di meno e non strafare. “Chi rimarrà tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi? Senza ombra di dubbio Tommaso. Però vorrei fare un appunto. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma. Ricordiamoci che storicamente al Grande Fratello c’è chi ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 febbraio 2021)gestisce diversi artisti e personaggi e proprio per questo Gabriele Parpiglia a Casa Chi gli ha chiesto un’opinione suZorzi eSalemi. L’ex Capitano Uncino ha dichiarato che secondo lui il GF Vip non loed ha aggiunto che sia Zorzi che la sua (ex?) amica dovrebbero dare un po’ di meno e non strafare. “Chi rimarrà traSalemi eZorzi? Senza ombra di dubbio. Però vorrei fare un appunto.ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone conperché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma. Ricordiamoci che storicamente al Grande Fratello c’è chi ...

