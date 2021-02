Francesco Facchinetti stronca la Salemi: “Voleva lavorare con me le ho sempre detto no!” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesco Facchinetti, noto agente, ha rivelato che Giulia Salemi spesso avrebbe chiesto di lavorare con la sua agenzia Ospite in collegamento con CasaChi, Francesco Facchinetti ha svelato alcuni retroscena su alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Tra questi, il cantante ha parlato sia di Tommaso Zorzi che di Giulia Salemi. Su L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 febbraio 2021), noto agente, ha rivelato che Giuliaspesso avrebbe chiesto dicon la sua agenzia Ospite in collegamento con CasaChi,ha svelato alcuni retroscena su alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Tra questi, il cantante ha parlato sia di Tommaso Zorzi che di Giulia. Su L'articolo proviene da Leggilo.org.

patrizia2002 : RT @Luna1992m: Maria De Filippi ? Maurizio Costanzo ? Alessia Marcuzzi ? Ilary Blasi (suppongo per volerlo all'isola)? Alba Parietti ? Fran… - BITCHYFit : Francesco Facchinetti su Tommaso e Giulia: “Lui non vincerà il GF, lei voleva lavorare con me e le ho detto no”… - Notiziedi_it : Francesco Facchinetti ammette: “La Salemi voleva lavorare con me ma…” - Jiji74504435 : RT @Novella_2000: “Giulia Salemi? Voleva lavorare con me ma le ho detto no”: la rivelazione di un noto personaggio TV #gfvip - Novella_2000 : “Giulia Salemi? Voleva lavorare con me ma le ho detto no”: la rivelazione di un noto personaggio TV #gfvip -