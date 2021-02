Francesca Mannocchi come ha scoperto la malattia, le sue parole emozionano Serena Bortone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Mannocchi, giornalista, inviata di guerra, a Oggi è un altro giorno ha raccontato come ha scoperto della sua malattia, la sclerosi multipla. “Una donna particolare” così l’ha definita Serena Bortone che la conosce da tempo, l’ammira da sempre ma oggi con il suo coraggio ancora di più. Francesca Mannocchi ha pianto solo una volta, quando ha saputo la diagnosi. La paura della malattia è arrivata non pensando a se stessa ma alla sua famiglia, a suo figlio. “La sclerosi multipla può essere asintomatica e come me ci sono migliaia di persone che ogni anno si ammalano, soprattutto donne. Non sai cosa ti accadrà ma ci sono due aspetti difficili da accettare. Il primo aspetto è che è una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 febbraio 2021), giornalista, inviata di guerra, a Oggi è un altro giorno ha raccontatohadella sua, la sclerosi multipla. “Una donna particolare” così l’ha definitache la conosce da tempo, l’ammira da sempre ma oggi con il suo coraggio ancora di più.ha pianto solo una volta, quando ha saputo la diagnosi. La paura dellaè arrivata non pensando a se stessa ma alla sua famiglia, a suo figlio. “La sclerosi multipla può essere asintomatica eme ci sono migliaia di persone che ogni anno si ammalano, soprattutto donne. Non sai cosa ti accadrà ma ci sono due aspetti difficili da accettare. Il primo aspetto è che è una ...

