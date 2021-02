Francesca Fialdini positiva al Covid: “Ma la ruota girerà anche domenica” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice di Da noi…a ruota libera che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. La giornalista ha spiegato di aver contratto il Coronavirus, scoprendolo quasi per caso dopo aver fatto un tampone. Ha rassicurato il pubblico riguardo le sue condizioni di salute e annunciato che il programma che conduce andrà comunque in onda. “Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto – ha scritto su Instagram, pubblicando una clip del suo show domenicale -. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 febbraio 2021)è risultataal-19. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice di Da noi…alibera che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. La giornalista ha spiegato di aver contratto il Coronavirus, scoprendolo quasi per caso dopo aver fatto un tampone. Ha rassicurato il pubblico riguardo le sue condizioni di salute e annunciato che il programma che conduce andrà comunque in onda. “Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto – ha scritto su Instagram, pubblicando una clip del suo showle -. Sono risultataal; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. ...

