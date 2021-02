Francesca Cipriani: quello che forse ancora non sapete della showgirl, davvero incredibile! (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Pupa e il Secchione e viceversa, Francesca Cipriani: quello che forse ancora non sapete della showgirl, davvero incredibile non lo immaginereste mai! Francesca Cipriani. Fonte: InstagramLa stiamo vedendo al fianco di Andrea Pucci alla conduzione della trasmissione televisiva La Pupa e il Secchione e viceversa. È Francesca Cipriani, la pupa per eccellenza ed ex gieffina e concorrente dell’Isola dei famosi, nota soprattutto per avere la testa sempre fra le nuvole e per la sua fisicità dirompente. Non a caso, da che ne abbiamo memoria, siamo abituati a vederla ricoprire il classico cliché della showgirl, anche se in ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Pupa e il Secchione e viceversa,chenonincredibile non lo immaginereste mai!. Fonte: InstagramLa stiamo vedendo al fianco di Andrea Pucci alla conduzionetrasmissione televisiva La Pupa e il Secchione e viceversa. È, la pupa per eccellenza ed ex gieffina e concorrente dell’Isola dei famosi, nota soprattutto per avere la testa sempre fra le nuvole e per la sua fisicità dirompente. Non a caso, da che ne abbiamo memoria, siamo abituati a vederla ricoprire il classico cliché, anche se in ...

annakiara119 : RT @_LaMiry_: Oddio Gemma ha la coroncina di fiore stile Francesca Cipriani #uominiedonne - _LaMiry_ : Oddio Gemma ha la coroncina di fiore stile Francesca Cipriani #uominiedonne - nani53590904 : RT @StanMtr: un mix tra piero angela e francesca cipriani chi come lei #gfvip - Digo50702880 : RT @StanMtr: un mix tra piero angela e francesca cipriani chi come lei #gfvip - Micio_Theo : RT @StanMtr: un mix tra piero angela e francesca cipriani chi come lei #gfvip -