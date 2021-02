FOTO Camila Giorgi incanta su Instagram | primo piano da favola dopo l’uscita agli Australian Open

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 febbraio 2021)aver battuto all’esordio con un duplice 6-3 la kazaka Yaroslava Shvedova, in tabellone con il ranking protetto, è uscita nel secondo turno degli2021 di tennis, superata per 6-2 6-4 dalla polacca Iga Swiatek. La numero 15 del tabellone e campionessa in carica del Roland Garros,aver superato la neerlandese Arantxa Rus per 6-1 6-3, ha così riequilibrato il conto dei match con l’azzurra, dato che prima di Melbourne 2021 l’unico precedente tra le due risaliva proprio ai trentaduesimi deglidel 2019, quando a vincere fu l’azzurra con lo score di 6-2 6-0., anche complice un infortunio alla coscia, ha ceduto all’avversaria, epoche ...