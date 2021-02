Fondi europei per lo Sviluppo e l'Innovazione: il paradosso italiano. (Di giovedì 11 febbraio 2021) "E' un paradosso tutto italiano, quello della scarsa utilizzazione dei Fondi comunitari che pur costituiscono una leva strategica straordinaria per la sopravvivenza o il miglioramento dello Sviluppo e ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 11 febbraio 2021) "E' untutto, quello della scarsa utilizzazione deicomunitari che pur costituiscono una leva strategica straordinaria per la sopravvivenza o il miglioramento delloe ...

matteosalvinimi : Appena concluso un incontro in videoconferenza con i sindaci della Lega. Vogliamo rappresentare l’Italia dei Comuni… - gennaromigliore : A dimostrazione che quando dicevamo che non andava tutto bene non lo facevamo per qualche poltrona in più. Adesso t… - CottarelliCPI : Secondo un recente comunicato sono stati centrati tutti gli obiettivi minimi di utilizzo dei Fondi Europei. In real… - TsertsvadzeNina : RT @la_dante: Andrea #Riccardi ai microfoni @RadioRadioWeb: 'L'italiano è una risorsa per il Paese, usare fondi europei per investire sulla… - HSQMYP : RT @FedericoIIZ: Penso che a nessuno piaccia l'idea di governare ancora con certi elementi, ma non ricapiterà un'altra volta di dover gesti… -