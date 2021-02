Folle rapina in provincia di Napoli | in 5 armati di pistola prendono in ostaggio intera famiglia

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 11 febbraio 2021)in casa, in 5inuna. Erano da poco trascorse le ore 2.30 quando una banda di malviventi si è intrufolata in una casa in via Panoramica, Monte di Procida, per una. La banda era composta da 5 persone e uno di loro era armato diin L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.