Foligno | il consiglio comunale dice sì alla Giornata per la santità della vita | Facciamo come Trump

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La denuncia di Sinistra italiana: "La Lega è impegnata in una guerra senza quartiere contro la libertà di scelta delle donne in tutte le regioni e i comuni in cui governa. Draghi farebbe bene a non dargli ministero".

Fulginia : Giusto perché in #Umbria stiamo poco inguaiati, ci pensa il comune di #foligno ad aumentare il disagio. #lega… - tuttoggi : Il consiglio comunale di Foligno ha istituto la 'Giornata per la santità della vita'. L'ok è arrivato dopo un acces… -

Accesa discussione con i consiglieri di centrosinistra e 5S che votano no Il consiglio comunale di Foligno ha istituto la 'Giornata per la santità della vita'. L'ok è arrivato dopo un acceso dibattito tra i consiglieri comunali, con il centrosinistra e il M5S che hanno votato ...