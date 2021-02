Foibe, l’Unione istriana contro il manifesto di Dignano: “Falso storico antislavo per screditare gli italiani” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dignano, 11 feb – l’Unione degli Istriani si scaglia contro Il lungo esodo, il nuovo saggio di Raoul Pupo sull’esodo istriano, le Foibe e le persecuzioni dei partigiani titini: in uscita con Il Corriere della sera in questi giorni, contiene tra le fonti citate anche il cosiddetto manifesto squadrista di Dignano, un volantino in chiave antislava di cui l’Unione, da anni, mette in discussione l’autenticità. Il documento compare nei libri di storia come prova dell’opera fascista di snazionalizzazione di sloveni, istriani e croati. Il manifesto di Dignano Nel manifesto firmato dal Comando Squadristi di Dignano si annuncia il «divieto assoluto di parlare o cantare in lingua slava», ribadendo che «noi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021), 11 feb –degli Istriani si scagliaIl lungo esodo, il nuovo saggio di Raoul Pupo sull’esodo istriano, lee le persecuzioni dei partigiani titini: in uscita con Il Corriere della sera in questi giorni, contiene tra le fonti citate anche il cosiddettosquadrista di, un volantino in chiave antislava di cui, da anni, mette in discussione l’autenticità. Il documento compare nei libri di storia come prova dell’opera fascista di snazionalizzazione di sloveni, istriani e croati. IldiNelfirmato dal Comando Squadristi disi annuncia il «divieto assoluto di parlare o cantare in lingua slava», ribadendo che «noi ...

