Focolaio Covid chiude tre scuole nel milanese: è la variante inglese (Di giovedì 11 febbraio 2021) Focolaio di Covid a Bollate, nel milanese: chiuse tre scuole. Si tratta di nuovi casi della variante inglese La variante inglese crea un nuovo Focolaio in Lombardia. Nello specifico si tratta di Bollate, comune nel milanese. L’aumento dei contagi riguarda le scuole. Ne sono state chiuse tre al momento. Si va confermando la tendenza della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 febbraio 2021)dia Bollate, nel: chiuse tre. Si tratta di nuovi casi dellaLacrea un nuovoin Lombardia. Nello specifico si tratta di Bollate, comune nel. L’aumento dei contagi riguarda le. Ne sono state chiuse tre al momento. Si va confermando la tendenza della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Bollate, scoperto focolaio di variante inglese: il Comune chiude un asilo e una scuola primaria - SkyTG24 : Covid Milano, focolaio variante inglese: chiuse tre scuole a Bollate - greenMe_it : Covid, nuovo focolaio tra i visoni a Padova: bisogna fermare subito gli allevamenti (per sempre)… - orizzontescuola : Covid-19, focolaio con variante inglese in scuole del Milanese: tre istituti chiusi - bizcommunityit : Focolaio di variante inglese del Covid in una scuola di Bollate: chiuso l'istituto con 749 bambini di asil... -