Florovivaismo | appello di Coldiretti | Fiori a S Valentino per salvare 20mila posti di lavoro

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Campania è impegnata in una mobilitazione per l’appuntamento del week end con iniziative nei vivai, nelle fattorie e nei mercati di Campagna Amica con gli agriturismi che propongono menu speciali per gli innamorati. E’ di circa 50 milioni di euro il crack delcampano nell’ultimo anno a causa dell’emergenza Covid alla vigilia della prima festa di Sandell’era Covid. A rischio ci sono i circa ventimila addetti sul territorio regionale. “Con 8 cittadini su 10 (82%) che con l’emergenza Covid ritengono sia importante sostenere l’economia e l’occupazione nazionale anche nel momento di fare la spesa – continua la– la festa di Sanè il primo tradizionale appuntamento per far ripartire gli acquisti di piante ein Italia e ...

ROMA (ITALPRESS) – "L'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il DL che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore co ...Coldiretti Campania è impegnata in una mobilitazione per l'appuntamento del week end con iniziative nei vivai, nelle fattorie e nei mercati di Campagna Amica con gli agriturismi che propongono menu sp ...