Floriana Secondi furiosa perché scartata da L'Isola dei Famosi e dice chi prenderà il suo posto: "Lui farà una cosa che dovevo fare anche io" (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Floriana Secondi scartata da L'Isola dei Famosi Floriana Secondi è stata ospite nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda martedì 9 febbraio 2021. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello ha confessato di essere stata scartata dal cast della nuova stagione de L'Isola dei Famosi che partirà nei primi di marzo alla guida di Ilary Blasi. Oltre ad aver rivelato di aver pianto per giorni, l'ex gieffina romana ha anticipato che Giovanni Ciacci sarà uno dei naufraghi e di conseguenza sbarcherà in Honduras. Ovviamente il diretto interessato ha fatto finta di nulla, cercando di non capire il discorso della Secondi. L'ex gieffina sarebbe stata sostituita da Giovanni Ciacci

