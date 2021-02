Fiumicino | è attivo da oggi il primo centro vaccinale in uno scalo italiano

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – È entrato in funzioneil nuovovaccini della Regione Lazio all’aeroportodi Roma. Si tratta delin assoluto realizzato in unoed è nato grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e Croce Rossa Italiana, che gestirà l’inoculazione dei vaccini attraverso il suo personale sanitario. Nella prima giornata saranno somministrate 400 dosi del vaccino AstraZeneca destinate agli operatori sanitari di età compresa tra 18 e 55 anni. La struttura, che rinnova l’impegno per la salute del gruppo ADR, è di circa 1.500 metri quadri interamente coperti e riscaldati e sarà in grado di somministrare fino a 3mila dosi di vaccino giornaliere quando opererà 24 ore al giorno (con accesso su prenotazione). È stata allestita utilizzando una parte ...