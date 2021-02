Fisco: Meloni, 'microtransazioni per punti col cashback, follia denunciata a Draghi' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Si moltiplicano a dismisura i casi di persone che fanno microtransazioni per accumulare punti col meccanismo del cashback, facendo lievitare enormemente i costi delle commissioni bancarie in capo agli esercenti. Le categorie più colpite da questo fenomeno sono i benzinai, dove i furbetti dei rimborsi vanno a fare benzina al distributore automatico facendo piccole transazioni pochi centesimi alla volta, nella speranza di ritirare il premio cashback". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Questo meccanismo, che costa agli italiani 4,7 miliardi dei loro soldi, è stato congeniato da quei fenomeni di Pd e M5s, con il chiaro intento di foraggiare la moneta elettronica per far fare cassa alle banche che la gestiscono", aggiunge la leader di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Si moltiplicano a dismisura i casi di persone che fannoper accumularecol meccanismo del, facendo lievitare enormemente i costi delle commissioni bancarie in capo agli esercenti. Le categorie più colpite da questo fenomeno sono i benzinai, dove i furbetti dei rimborsi vanno a fare benzina al distributore automatico facendo piccole transazioni pochi centesimi alla volta, nella speranza di ritirare il premio". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia. "Questo meccanismo, che costa agli italiani 4,7 miliardi dei loro soldi, è stato congeniato da quei fenomeni di Pd e M5s, con il chiaro intento di foraggiare la moneta elettronica per far fare cassa alle banche che la gestiscono", aggiunge la leader di ...

