Firenze: controlli antidroga zone movida, pusher tunisino arrestato in Santo Spirito (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Polizia di Stato ha arrestato un pusher tunisino di 42 anni e denunciato un rider, sempre di origine tunisina, di 31. L'attività si inserisce nell'ambito degli specifici servizi antidroga disposti dal Questore Santarelli nelle principali piazze della movida fiorentina Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Polizia di Stato haundi 42 anni e denunciato un rider, sempre di origine tunisina, di 31. L'attività si inserisce nell'ambito degli specifici servizidisposti dal Questore Santarelli nelle principali piazze dellafiorentina

Nicola_Firenze : RT @Antonio_Caramia: I 'danni collaterali' di #COVID19 sono enormi: ??Oltre 30.000 morti per malattie trascurate; tumori e malattie cardiova… - RomanceDown_ : @hinabee_ @kozatokun_cos Anche io mi sono spostata fino a Firenze ( grazie a Marti e Yasu ) ho fatto la stessa trat… - controradio : 82 multe per assembramenti nel weekend a Firenze - - Antigon25386936 : Ogni città prende le possibili precauzioni, visto che il senso di responsabilità è assente! Firenze, la movida de… - QuiNewsChianti : Nei controlli anti Covid multati in 82 -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze controlli Sansepolcro, allerta contagi da Covid: rischio zona rossa

Nelle prossime ore saranno intensificati i controlli. I casi stanno crescendo e per evitare la zona rossa dobbiamo scongiurare gli assembramenti e i comportamenti a rischio. La raccomandazione per ...

Il Questore sospende per 5 giorni la licenza a un locale dell'Isolotto

di Oltrarno, che durante una serie di reiterati controlli, avvenuti negli ultimi tre mesi ed ... Come ha evidenziato il Questore di Firenze nel provvedimento a sua firma, sono state ritenute sussistere ...

Firenze, continuano i controlli della Polizia Municipale agli ingressi delle scuole 055firenze Firenze, il Questore sospende la licenza ad un pubblico esercizio dell’Isolotto

Scatterà dalla mezzanotte di oggi la sospensione della licenza per 5 giorni ad un pubblico esercizio in zona Isolotto a Firenze, disposta dal Questore di Firenze Filippo Santarelli, ai sensi dell’art.

Covid, altri 7 decessi in Toscana, ricoveri in calo

Sono 894, età media di 45 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 7 decessi: 3 uomini e 4 donne con un'età media di 87,6 anni. Dall'inizio dell'epidemia sono 141.159 i cas ...

Nelle prossime ore saranno intensificati i. I casi stanno crescendo e per evitare la zona rossa dobbiamo scongiurare gli assembramenti e i comportamenti a rischio. La raccomandazione per ...di Oltrarno, che durante una serie di reiterati, avvenuti negli ultimi tre mesi ed ... Come ha evidenziato il Questore dinel provvedimento a sua firma, sono state ritenute sussistere ...Scatterà dalla mezzanotte di oggi la sospensione della licenza per 5 giorni ad un pubblico esercizio in zona Isolotto a Firenze, disposta dal Questore di Firenze Filippo Santarelli, ai sensi dell’art.Sono 894, età media di 45 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 7 decessi: 3 uomini e 4 donne con un'età media di 87,6 anni. Dall'inizio dell'epidemia sono 141.159 i cas ...