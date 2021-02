Fiorentina | accolto il ricorso per Milenkovic | disponibile con la Fiorentina

Fantacalcio : UFFICIALE - Fiorentina, ricorso accolto per Milenkovic: la decisione - sfvofficial : RT @StefanoDelCoro2: Ricorso della @acffiorentina accolto. Ridotta di una giornata la squalifica di Nikola Milenkovic che quindi sarà regol… - Fiorentinanews : RT @StefanoDelCoro2: Ricorso della @acffiorentina accolto. Ridotta di una giornata la squalifica di Nikola Milenkovic che quindi sarà regol… - StefanoDelCoro2 : Ricorso della @acffiorentina accolto. Ridotta di una giornata la squalifica di Nikola Milenkovic che quindi sarà re… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina accolto

, è arrivata la decisione della Corte Sportiva d'Appello sulla squalifica di Nikola Milenkovic, che potrà esserci con la ...I fondi raccolti serviranno per la realizzazione dell'app, di cui si occuperà l'azienda... Ringrazio Macramè per averquesta sfida e i giovani per aver contaminato e arricchito ...La Fiorentina ha vinto il ricorso per la squalifica di Nikola Milenkovic. La Corte sportiva d’Appello ha accolto le istanze della Fiorentina e quindi il difensore serbo ci sarà con la Sampdoria. La sq ...Fiorentina, è arrivata la decisione della Corte Sportiva d’Appello sulla squalifica di Nikola Milenkovic, che potrà esserci con la Sampdoria ...