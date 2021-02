Final Eight Coppa Italia 2021, Venezia sempre avanti e Virtus Bologna battuta: cronaca e tabellino (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ l’Umana Reyer Venezia ad aggiudicarsi il secondo quarto di Finale delle Final Eight di Coppa Italia di basket. Al Mediolanum Forum di Assago i veneti, al termine di una partita condotta dal primo all’ultimo punto, battono a sorpresa la Virtus Segafredo Bologna col punteggio di 82-89 e seguono così le orme dell’Olimpia Milano che aveva schiantato Reggio Emilia nel pomeriggio. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio ottimo da parte dei veneti, che cominciano ad aggiungere canestri su canestri già nel primo quarto. Bramos e De Nicolao trovano canestri in serie, in particolare il capitano sembra davvero in palla e lo dimostrerà con una performance realizzativa da NBA. Si tiene comunque a stretto contatto la squadra felsinea, sotto 16-23 dopo il primo quarto. Nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ l’Umana Reyerad aggiudicarsi il secondo quarto die delledidi basket. Al Mediolanum Forum di Assago i veneti, al termine di una partita condotta dal primo all’ultimo punto, battono a sorpresa laSegafredocol punteggio di 82-89 e seguono così le orme dell’Olimpia Milano che aveva schiantato Reggio Emilia nel pomeriggio. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio ottimo da parte dei veneti, che cominciano ad aggiungere canestri su canestri già nel primo quarto. Bramos e De Nicolao trovano canestri in serie, in particolare il capitano sembra davvero in palla e lo dimostrerà con una performance realizzativa da NBA. Si tiene comunque a stretto contatto la squadra felsinea, sotto 16-23 dopo il primo quarto. Nel ...

