Filippo La Mantia ha chiuso il suo ristorante milanese ma non si è arreso: "Il mio amico Morelli mi ha dato l'occasione"

Possiamo chiamarla "cucina condivisa". Spazi comuni per far fronte alla crisi in un settore messo in ginocchio dalla pandemia. È questo il modo che lo chef Filippo La Mantia ha trovato per continuare a cucinare, a fare il suo lavoro. Il 60enne chef ha chiuso infatti il suo ristorante "Oste e Cuoco", a Milano. Un annuncio che era arrivato lo scorso agosto: affitto troppo alto e per gli introiti diminuiti a causa delle aperture e chiusure imposte dal covid-19. A dicembre si è abbassata la saracinesca e La Mantia ha trovato 'il suo posto' dal suo amico Giancarlo Morelli, chef bergamasco del ristorante "Bulk" presso l'hotel "Viu". È nella sua cucina che La Mantia, compagno di Chiara Maci, ha spazio e attrezzatura per preparare delivery e ...

