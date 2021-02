Festival di Sanremo: ecco i giudizi dei giornalisti al primo ascolto delle canzoni (Di giovedì 11 febbraio 2021) I giornalisti ieri hanno attentamente ascoltato i 26 brani che i big proporranno alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Nel complesso, i giudizi al primo ascolto sono molto positivi ed il tratto distintivo delle canzoni pare essere la varietà nei temi e nei generi: amori finiti, rapporti distruttivi o tossici, il rimpianto di quello che era e che non tornerà, ma anche la voglia di rivalsa e tornare alla vita, una fiaccola di speranza per uscire dal periodo buio che stiamo vivendo. Anche i generi sono tra loro diversificati e ben rappresentati: dalle ballad alle canzoni squisitamente sanremesi, dal rock all’electro pop, da un breve ritorno agli anni ’70 e ’80 ai suoni dal sapore orientaleggiante. Quasi del tutto assenti la ... Leggi su trendit (Di giovedì 11 febbraio 2021) Iieri hanno attentamente ascoltato i 26 brani che i big proporranno alla 71esima edizione deldi. Nel complesso, ialsono molto positivi ed il tratto distintivopare essere la varietà nei temi e nei generi: amori finiti, rapporti distruttivi o tossici, il rimpianto di quello che era e che non tornerà, ma anche la voglia di rivalsa e tornare alla vita, una fiaccola di speranza per uscire dal periodo buio che stiamo vivendo. Anche i generi sono tra loro diversificati e ben rappresentati: dalle ballad allesquisitamente sanremesi, dal rock all’electro pop, da un breve ritorno agli anni ’70 e ’80 ai suoni dal sapore orientaleggiante. Quasi del tutto assenti la ...

