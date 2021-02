Festival di Berlino 2021: tutti i film in concorso (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Festival di Berlino 2021, uno dei più importanti nell’ambito cinematografico, si svolgerà, come abbiamo già scritto in un precedente articolo, in un’insolita edizione in due parti: a marzo in versione online per gli addetti ai lavori e poi a giugno per il pubblico, che potrà vedere i film selezionati in presenza con nuove modalità. Ci sarà un tributo a Lucio Dalla? Da segnalare che nel gruppo Berlinale Special è stato annunciato il nuovo film di Pietro Marcello, Per Lucio, un documentario su Lucio Dalla. Festival di Berlino 2021, i 15 film annunciati in lizza per l’Orso d’oro Albatros (Drift Away) Franceby Xavier Beauvoiswith Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo*World premiere Babardeal? cu ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildi, uno dei più importanti nell’ambito cinematografico, si svolgerà, come abbiamo già scritto in un precedente articolo, in un’insolita edizione in due parti: a marzo in versione online per gli addetti ai lavori e poi a giugno per il pubblico, che potrà vedere iselezionati in presenza con nuove modalità. Ci sarà un tributo a Lucio Dalla? Da segnalare che nel gruppo Berlinale Special è stato annunciato il nuovodi Pietro Marcello, Per Lucio, un documentario su Lucio Dalla.di, i 15annunciati in lizza per l’Orso d’oro Albatros (Drift Away) Franceby Xavier Beauvoiswith Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo*World premiere Babardeal? cu ...

