Festival di Berlino 2021, i film in concorso. Nessun italiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nonostante i bastoni tra le ruote messi dalla pandemia di Coronavirus, da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021 si terrà il Festival internazionale del cinema di Berlino , giunto all'edizione numero 71. La ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nonostante i bastoni tra le ruote messi dalla pandemia di Coronavirus, da lunedì 1 a venerdì 5 marzosi terrà ilinternazionale del cinema di, giunto all'edizione numero 71. La ...

SkyTG24 : Festival di Berlino 2021, tutti i film in concorso - magnusrex91 : RT @RollingStoneita: Al Festival di Berlino sarà presentato ‘Per Lucio’, il documentario su Dalla di Pietro Marcello #11febbraio https:… - Graficnovel : RT @RBcasting: Rai Cinema alla #Berlinale 2021: nessun titolo italiano in Concorso. Pietro Marcello nella sezione Special con 'Per Lucio' e… - Think_movies : Festival di Berlino: annunciati i Film in Concorso della 71esima edizione - RBcasting : Rai Cinema alla #Berlinale 2021: nessun titolo italiano in Concorso. Pietro Marcello nella sezione Special con 'Per… -