Ferrero, fatturato consolidato 2020 a 12,3 mld, +7,8% (Di giovedì 11 febbraio 2021) Torino, 11 feb. (Adnkronos) – fatturato consolidato 2020 in crescita del 7,8% a 12,3 mld di euro per il Gruppo Ferrero. Il documento di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 agosto 2020 è stato approvato dalla capogruppo, Ferrero International. L’anno precedente, il Gruppo, di cui Giovanni Ferrero è il presidente Esecutivo e Lapo Civiletti il ceo , che aveva registrato un fatturato consolidato di 11,4 miliardi di Euro.”Nonostante le incertezze causate dal Covid-19 – spiega una nota – il Gruppo Ferrero è stato in grado di gestire con successo le sfide anche nel contesto pandemico. Mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza di dipendenti e consumatori, il Gruppo ha dimostrando agilità e resilienza ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Torino, 11 feb. (Adnkronos) –in crescita del 7,8% a 12,3 mld di euro per il Gruppo. Il documento di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 agostoè stato approvato dalla capogruppo,International. L’anno precedente, il Gruppo, di cui Giovanniè il presidente Esecutivo e Lapo Civiletti il ceo , che aveva registrato undi 11,4 miliardi di Euro.”Nonostante le incertezze causate dal Covid-19 – spiega una nota – il Gruppoè stato in grado di gestire con successo le sfide anche nel contesto pandemico. Mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza di dipendenti e consumatori, il Gruppo ha dimostrando agilità e resilienza ...

