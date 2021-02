Fernando Alonso investito mentre si allenava in bicicletta, possibili fratture (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il pilota spagnolo dell’Alpine Renault, Fernando Alonso, è rimasto coinvolto in un incidente mentre si allenava in bicicletta in Svizzera, vicino Lugano. Alonso è stato subito soccorso e ricoverato in un ospedale della zona. I primi esami radiografici a cui è stato sottoposto, hanno evidenziato possibili fratture. Se dovessero essere confermate le prime indiscrezioni, per Alonso potrebbe essere a rischio l’avvio della stagione. A metà marzo, infatti, sono previsti i test in Bahrein. Il 28, invece, è in programma il primo GP, sempre sul circuito di Sakhir. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il pilota spagnolo dell’Alpine Renault,, è rimasto coinvolto in un incidentesiinin Svizzera, vicino Lugano.è stato subito soccorso e ricoverato in un ospedale della zona. I primi esami radiografici a cui è stato sottoposto, hanno evidenziato. Se dovessero essere confermate le prime indiscrezioni, perpotrebbe essere a rischio l’avvio della stagione. A metà marzo, infatti, sono previsti i test in Bahrein. Il 28, invece, è in programma il primo GP, sempre sul circuito di Sakhir. L'articolo ilNapolista.

