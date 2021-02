Fernando Alonso investito in Svizzera! Ecco le condizioni del pilota (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fernando Alonso ha subito un incidente mentre si trovava in Svizzera. Il noto pilota è stato travolto mentre era in bici: Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti e le condizioni dello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha subito un incidente mentre si trovava in Svizzera. Il notoè stato travolto mentre era in bici:tutti gli ultimi aggiornamenti e ledello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Corriere : Alonso investito in bici da un’auto in Svizzera: sospette fratture - Justinator98 : RT @RSIsport: ???? Incidente in bicicletta per Fernando Alonso sulle strade di Lugano. - MrcinZiolkowski : Tu sei un leone, un crack e un eroe. Forza Fernando, noi aspettando per te @alo_oficial #Alonso #FA14… - danielecina : Fernando Alonso investito in bici; auto in Svizzera: sospette fratture - alessio_morra : Fernando #Alonso investito da un'automobile mentre era in bici in Svizzera. Il pilota spagnolo che è tornato in #F1… -