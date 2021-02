Fernando Alonso investito in bicicletta, sospette fratture. A rischio il primo GP? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fernando Alonso investito in bicicletta in Svizzera. Per il pilota spagnolo sospette fratture. A rischio il primo Gran Premio? LUGANO (SVIZZERA) – Fernando Alonso investito in bicicletta in Svizzera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il pilota spagnolo era in strada per un allenamento quando, per motivi ancora da accertare, è stato centrato da un’auto nei pressi di Lugano. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021)inin Svizzera. Per il pilota spagnolo. AilGran Premio? LUGANO (SVIZZERA) –inin Svizzera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il pilota spagnolo era in strada per un allenamento quando, per motivi ancora da accertare, è stato centrato da un’auto nei pressi di Lugano. Notizia in aggiornamento

Corriere : Alonso investito in bici da un’auto in Svizzera: sospette fratture - Justinator98 : RT @RSIsport: ???? Incidente in bicicletta per Fernando Alonso sulle strade di Lugano. - MrcinZiolkowski : Tu sei un leone, un crack e un eroe. Forza Fernando, noi aspettando per te @alo_oficial #Alonso #FA14… - danielecina : Fernando Alonso investito in bici; auto in Svizzera: sospette fratture - alessio_morra : Fernando #Alonso investito da un'automobile mentre era in bici in Svizzera. Il pilota spagnolo che è tornato in #F1… -