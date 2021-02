Fernando Alonso investito in bici, ricoverato in serie condizioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fernando Alonso investito in bici, ricoverato in gravi condizioni. Il pilota di Formula Uno in base alle prime informazioni pare abbia subito diverse fratture. L’incidente è avvenuto mentre l’ex ferrarista si trovava in bici durante un allenamento sulle strade svizzere nei pressi di Lugano. In base a ciò che si apprende il pilota della Alpine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 febbraio 2021)inin gravi. Il pilota di Formula Uno in base alle prime informazioni pare abbia subito diverse fratture. L’incidente è avvenuto mentre l’ex ferrarista si trovava indurante un allenamento sulle strade svizzere nei pressi di Lugano. In base a ciò che si apprende il pilota della Alpine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Alonso investito in bici da un’auto in Svizzera: sospette fratture - Corriere : Alonso investito in bici da un’auto in Svizzera: sospette fratture - AhmedZanetti : RT @SkySportF1: Alonso, incidente in bicicletta in Svizzera: le news #SkyMotori #F1 #Formula1 - LiberaTvTicino : Fernando Alonso ha un incidente in Ticino: è in ospedale - _BerkayKucuk : RT @SkySportF1: Alonso, incidente in bicicletta in Svizzera: le news #SkyMotori #F1 #Formula1 -