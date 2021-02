Feltri scatenato: “Elettori 5S peggio dei vecchi comunisti”. E stronca così Grillo… (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – Vittorio Feltri è scatenato e continua a tirare bordate su Twitter. Un cinguettio continuo che non risparmia nessuno, ma colpisce in particolare grillini, comunisti e sostenitori indefessi del “profeta” Draghi. “Ha ragione il prof. Marco Gervasoni: gli Elettori di 5 stelle sono una calamità, peggio dei vecchi comunisti”, tuona il direttore di Libero. “Le foibe dovevano inghiottire i comunisti così oggi ne parlerebbero tutti, invece le vittime erano solo italiani magari fascisti”, scrive ancora Feltri. Feltri, bordata anche a Grillo E ancora: “Beppe Grillo, dice Mentana, guarda lontano. Peccato che non veda un ca***”. Una bordata al garante pentastellato arrivata dopo la riflessione di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – Vittorioe continua a tirare bordate su Twitter. Un cinguettio continuo che non risparmia nessuno, ma colpisce in particolare grillini,e sostenitori indefessi del “profeta” Draghi. “Ha ragione il prof. Marco Gervasoni: glidi 5 stelle sono una calamità,dei”, tuona il direttore di Libero. “Le foibe dovevano inghiottire ioggi ne parlerebbero tutti, invece le vittime erano solo italiani magari fascisti”, scrive ancora, bordata anche a Grillo E ancora: “Beppe Grillo, dice Mentana, guarda lontano. Peccato che non veda un ca***”. Una bordata al garante pentastellato arrivata dopo la riflessione di ...

_riccardomanca_ : RT @IlPrimatoN: Feltri ne ha per tutti. Staffilate continue - IlPrimatoN : Feltri ne ha per tutti. Staffilate continue - EzioCardicchi : @salvinimi Feltri è un pazzo scatenato, Giorgetti, mi sa che comincerà a guidare la lega - Fausto77969754 : @jacopo_iacoboni A me il politically correct dà allergia, però: se un Vittorio Feltri qualsiasi avesse chiamato Psi… -