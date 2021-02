FEDERICO – IL GRANDE SEDUTTORE: L’universo femminile nel cinema di Federico Fellini (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo essere stata inaugurata il 30 ottobre, è ritornata, dopo un periodo di chiusura legato alle disposizioni per il contenimento della pandemia, la mostra fotografica , organizzata da cinemazero e dal Comune di Pordenone – Assessorato alla cultura presso la galleria Henry Bertoia di Corso Vittorio Emanuele II, Pordenone. Un’occasione speciale per scoprire più di 80 preziose fotografie vintage – custodite dall’archivio di cinemazero – che raccontano per immagini il rapporto alcune volte seducente, colmo di desiderio e ammiccante, altre volte dolce e colmo di tenerezza, che Fellini aveva con le donne, figure che il regista spesso equiparava ad un mito. Il percorso è arricchito da documenti sonori e rarissimi materiali video su Fellini al lavoro, sempre frutto delle ricerche e del lavoro archivistico di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo essere stata inaugurata il 30 ottobre, è ritornata, dopo un periodo di chiusura legato alle disposizioni per il contenimento della pandemia, la mostra fotografica , organizzata dazero e dal Comune di Pordenone – Assessorato alla cultura presso la galleria Henry Bertoia di Corso Vittorio Emanuele II, Pordenone. Un’occasione speciale per scoprire più di 80 preziose fotografie vintage – custodite dall’archivio dizero – che raccontano per immagini il rapporto alcune volte seducente, colmo di desiderio e ammiccante, altre volte dolce e colmo di tenerezza, cheaveva con le donne, figure che il regista spesso equiparava ad un mito. Il percorso è arricchito da documenti sonori e rarissimi materiali video sual lavoro, sempre frutto delle ricerche e del lavoro archivistico di ...

