Fatture false per 4 milioni di euro, denunciate 10 persone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giro di Fatture false per 24 milioni di euro nel commercio all'ingrosso di abbigliamento 20 gennaio 2021 AGGIORNAMENTO Nei giorni scorsi i finanziri berici hanno sequestrato oltre 1,2 milioni di euro ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giro diper 24dinel commercio all'ingrosso di abbigliamento 20 gennaio 2021 AGGIORNAMENTO Nei giorni scorsi i finanziri berici hanno sequestrato oltre 1,2di...

CECERE59 : IL BLOG DI PROSPERO CECERE .... ANTIGOMORRISTA ED ECOLOGICO ....perchè non consumo carta: FATTURE FALSE I… - fiakka1970 : @LegaSalvini Così? - Casertasette : Fatture false e affari di camorra in Toscana Scarcerato commercialista di Casal di Principe - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Fatture false e affari di camorra in Toscana Scarcerato commercialista di Casal di Principe - mattinodinapoli : Fatture false e affari di camorra in Toscana Scarcerato commercialista di Casal di Principe -