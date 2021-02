«Fate presto» è arte contemporanea. Non vi è chiaro come non vi è chiaro il Napolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) È impossibile trattenere l’immenso stupore per le reazioni che il titolo del Napolista di ieri sera “Fate presto” ha scatenato un po’ in giro. Soprattutto sui social. Perché dobbiamo anche dar conto di uno strano fenomeno: riceviamo, per dirla alla Nanni Moretti, quotidianamente molte email ma stavolta nessun lettore si è soffermato sul titolo. Probabilmente, ci piace pensarlo, perché la nostra platea di lettori non si è minimamente scomposta, anzi ha apprezzato. Non per vantarci, ma il Napolista vanta lettori molto intelligenti. E da oltre dieci anni, invece, a forza una corrente vuole trascinarci sul terreno del perfettinismo, dell’essere conformisti, o dell’essere tifosi faziosi. Ancora oggi, per fare un esempio, riceviamo – sempre sui social – commenti quando scriviamo della Juventus, dell’Everton, e ci dicono ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) È impossibile trattenere l’immenso stupore per le reazioni che il titolo deldi ieri sera “” ha scatenato un po’ in giro. Soprattutto sui social. Perché dobbiamo anche dar conto di uno strano fenomeno: riceviamo, per dirla alla Nanni Moretti, quotidianamente molte email ma stavolta nessun lettore si è soffermato sul titolo. Probabilmente, ci piace pensarlo, perché la nostra platea di lettori non si è minimamente scomposta, anzi ha apprezzato. Non per vantarci, ma ilvanta lettori molto intelligenti. E da oltre dieci anni, invece, a forza una corrente vuole trascinarci sul terreno del perfettinismo, dell’essere conformisti, o dell’essere tifosi faziosi. Ancora oggi, per fare un esempio, riceviamo – sempre sui social – commenti quando scriviamo della Juventus, dell’Everton, e ci dicono ...

