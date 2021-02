F1, la Sprint Race andrà al voto: come funziona il nuovo format? (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Sprint Race potrebbe diventare una realtà in F1? La domanda è pertinente perché la F1 Commission si riunirà per dare il via libera o meno al nuovo format di gara che andrà a mutare l’organizzazione di tre fine settimana, come già anticipato dal CEO Stefano Domenicali. Le piste sono già state scelte, ovviamente per caratteristiche e possibilità di sorpasso e ci si riferisce a quelle di Monza, Montreal e di Interlagos. E’ chiaro che cambierebbe il format del weekend: il venerdì dopo 60 minuti di libere, al posto della seconda sessione, si terrebbero infatti le qualifiche per formare la griglia di partenza della gara Sprint, prevista poi il sabato pomeriggio. Si tratta di una corsa di 100 chilometri, senza sosta, che assegnerà dei punti, massimo 12 a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lapotrebbe diventare una realtà in F1? La domanda è pertinente perché la F1 Commission si riunirà per dare il via libera o meno aldi gara chea mutare l’organizzazione di tre fine settimana,già anticipato dal CEO Stefano Domenicali. Le piste sono già state scelte, ovviamente per caratteristiche e possibilità di sorpasso e ci si riferisce a quelle di Monza, Montreal e di Interlagos. E’ chiaro che cambierebbe ildel weekend: il venerdì dopo 60 minuti di libere, al posto della seconda sessione, si terrebbero infatti le qualifiche per formare la griglia di partenza della gara, prevista poi il sabato pomeriggio. Si tratta di una corsa di 100 chilometri, senza sosta, che assegnerà dei punti, massimo 12 a ...

SkySportF1 : Formula 1, Sprint Race al voto: come funziona e come cambierebbe il weekend del GP #SkyMotori #F1 #Formula1 - sebsducks : Ogni volta che a Sky parlano della decisione circa la sprint race - big_chiara : Possibili circuiti delle race sprint c'è anche Imola; 5) È stato annunciato che si prenderanno decisioni concrete s… - vettelsunshine : Ma vi immaginate la tenuta delle gomme di Räikkonën e Ricciardo durante una sprint race? No, perchè ?? - withoutwarninx : Sprint race ?? la Mercedes ringrazia vivamente -> +9 punti moltiplicati per tre gare in pratica ?????? -