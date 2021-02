F1, Fernando Alonso investito in bici, per lo spagnolo si temono fratture (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, infatti, oggi è stato protagonista, suo malgrado, di uno sfortunato incidente. Il due volte campione del mondo della massima categoria del motorsport, infatti, è stato investito da una vettura mentre era impegnato in una sessione di allenamento in bici. Il nuovo pilota della Alpine (ex Renault) si trovava nei pressi di Lugano (Svizzera) mentre stava preparandosi in vista dell’avvio ufficiale della stagione di Formula Uno. Sfortunatamente, però, il pilota nativo di Oviedo è stato investito da una vettura ed è quindi stato immediatamente trasportato nel più vicino ospedale elvetico per le prime radiografie. Dopo un primo momento nel quale sembravano evidenziarsi alcune fratture, secondo quanto riportato da Sky ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per. Il pilota, infatti, oggi è stato protagonista, suo malgrado, di uno sfortunato incidente. Il due volte campione del mondo della massima categoria del motorsport, infatti, è statoda una vettura mentre era impegnato in una sessione di allenamento in. Il nuovo pilota della Alpine (ex Renault) si trovava nei pressi di Lugano (Svizzera) mentre stava preparandosi in vista dell’avvio ufficiale della stagione di Formula Uno. Sfortunatamente, però, il pilota nativo di Oviedo è statoda una vettura ed è quindi stato immediatamente trasportato nel più vicino ospedale elvetico per le prime radiografie. Dopo un primo momento nel quale sembravano evidenziarsi alcune, secondo quanto riportato da Sky ...

