F1 | Alonso investito in bici | l’Alpine ‘è cosciente | domani gli esami’

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Il pilota spagnolo Fernando Alonso è stato investito mentre andava in bicicletta in Svizzera, vicino Lugano, come confermato dal Team Alpine di Formula 1. 'Fernando è cosciente, in buon stato d'animo ma sarà sottoposto ad ulteriori esami nella mattinata di domani", ha spiegato la scuderia dello spagnolo. L'articolo CalcioWeb.

