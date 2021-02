Eurotech | il calendario finanziario del 2021

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Società che produce computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e computer ad elevata capacità di calcolo ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso delLunedì 15/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020 Martedì 27/04/Assemblea: Approvazione del bilancio 2020 Venerdì 14/05/CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzoVenerdì 03/09/CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugnoVenerdì 12/11/CDA: Approvazione del resoconto ...

Teleborsa

