Euronews, il canale italiano a rischio chiusura: lavoratori in rivolta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Euronews Stato d’allerta per i lavoratori di Euronews. Stando a quanto si apprende, il canale italiano del network informativo con sede a Lione sarebbe destinato alla chiusura, motivo per cui, lo scorso 9 febbraio, i giornalisti e i tecnici della testata hanno scioperato per 24 ore. A rischiare il posto di lavoro sarebbero 50 persone. “La direzione di Euronews sta pianificando il taglio di circa 50 posti di lavoro e il licenziamento di 30 giornalisti sui 202 attualmente a tempo pieno. Questo piano licenziamenti interessa la maggior parte delle lingue europee di Euronews ma investe soprattutto l’italiano, una delle lingue fondatrici del canale d’informazione europeo multilingue varato nel 1993. Il servizio in lingua ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021)Stato d’allerta per idi. Stando a quanto si apprende, ildel network informativo con sede a Lione sarebbe destinato alla, motivo per cui, lo scorso 9 febbraio, i giornalisti e i tecnici della testata hanno scioperato per 24 ore. A rischiare il posto di lavoro sarebbero 50 persone. “La direzione dista pianificando il taglio di circa 50 posti di lavoro e il licenziamento di 30 giornalisti sui 202 attualmente a tempo pieno. Questo piano licenziamenti interessa la maggior parte delle lingue europee dima investe soprattutto l’, una delle lingue fondatrici deld’informazione europeo multilingue varato nel 1993. Il servizio in lingua ...

Italofonia_info : Euronews verso la chiusura del suo canale TV in italiano - SalvatoreMirag7 : Sta passando quasi sotto silenzio, Euronews, unica emittente a livello europeo slegata dai partiti, smantella la se… - frafilippi69 : RT @sindacatofuturo: ?? ITALIA LA PIU' PENALIZZATA: SEI LICENZIAMENTI E CANALE SOLO SUL WEB ?? di Luca Colantoni ?? - italiaviva_eu : RT @LauraGaravini: Accanto ai giornalisti della redazione italiana @euronewsit in sciopero contro i tagli. La nostra redazione in lingua ra… - ida_baldi : RT @vditrapani: #Euronews nasce 30 anni fa da un'idea del dirigente #Rai Massimo Fichera. La Rai #ServizioPubblico ne è sempre stata uno de… -