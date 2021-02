Estrazione Lotto | Simbolotto e Superenalotto di oggi 11 febbraio 2021 | in tempo reale

Leggi su kronic

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuova, in, del, simboe superenacon un jackpot sempre più in rialzo: scopriamo i numeri estratti. GettyImagesSi svolge nella serata diuna nuovadel, si tratta della seconda della settimana. Non solo perché saranno in palio anche i jackpot riguardanti il superena, simboe tanto altro. Insomma, per gli scommettitori è arrivato il momento di puntare sui numeri fortunati e sperare di portare a casa una grande somma di denaro. Dopo un anno burrascoso, si spera infatti di poter indovinare la sestina vincente e riuscire quindi a partire al meglio nel ...