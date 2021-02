Esordio rinviato per l’Accademia Volley, salta la prima giornata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – A causa dell’improvviso ritiro del Volla, avversario della prima gara di campionato prevista per sabato 20 Febbraio, la squadra giallorossa sarà costretta a rinviare il suo Esordio stagionale. Per uno strano scherzo del calendario che prevede, poi, il turno di riposo per le beneventane e successivamente una giornata di stop generale, l’Accademia scenderà in campo sabato 13 Marzo contro l’Ancis Villaricca per quella che dovrebbe essere, si spera definitivamente, la prima partita del suo campionato. Di fatto le beneventane inizieranno direttamente dal girone di ritorno rispetto a quelle che erano le previsioni del campionato, inizialmente previsto per lo scorso ottobre e che invece ha subito finora tanti rinvii. Di sicuro non una bella notizia per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – A causa dell’improvviso ritiro del Volla, avversario dellagara di campionato prevista per sabato 20 Febbraio, la squadra giallorossa sarà costretta a rinviare il suostagionale. Per uno strano scherzo del calendario che prevede, poi, il turno di riposo per le beneventane e successivamente unadi stop generale,scenderà in campo sabato 13 Marzo contro l’Ancis Villaricca per quella che dovrebbe essere, si spera definitivamente, lapartita del suo campionato. Di fatto le beneventane inizieranno direttamente dal girone di ritorno rispetto a quelle che erano le previsioni del campionato, inizialmente previsto per lo scorso ottobre e che invece ha subito finora tanti rinvii. Di sicuro non una bella notizia per ...

TV7Benevento : Esordio rinviato, salta la prima giornata... - saccanikevin : RT @Eurosport_IT: ?? Rinviato anche l'esordio mondiale degli azzurri ?????? #FISAlpine | #Cortina2021 | #EurosportSCI - Betscannerit : RT @Eurosport_IT: ?? Rinviato anche l'esordio mondiale degli azzurri ?????? #FISAlpine | #Cortina2021 | #EurosportSCI - Eurosport_IT : ?? Rinviato anche l'esordio mondiale degli azzurri ?????? #FISAlpine | #Cortina2021 | #EurosportSCI - MCalcioNews : Atalanta, una gastroenterite ferma Kovalenko: non sarà nemmeno in panchina. Esordio in A rinviato… -