Energia, Terna: confermato anche a gennaio il recupero dei consumi elettrici in Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – A gennaio i consumi di Energia elettrica Italiani hanno confermato i segnali di recupero già registrati nei mesi precedenti. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha rilevato una richiesta di Energia elettrica pari a 27,1 miliardi di kWh: un valore che – destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura – risulta in miglioramento congiunturale dello +0,8% rispetto a dicembre 2020. Le fonti rinnovabili hanno coperto circa il 34% della domanda (rispetto al 30% del gennaio 2020). Segnali più che confortanti anche dall’indice IMCEI: il campione dei consumi industriali monitorato da Terna mostra una ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Adielettricani hannoi segnali digià registrati nei mesi precedenti., la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha rilevato una richiesta dielettrica pari a 27,1 miliardi di kWh: un valore che – destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura – risulta in miglioramento congiunturale dello +0,8% rispetto a dicembre 2020. Le fonti rinnovabili hanno coperto circa il 34% della domanda (rispetto al 30% del2020). Segnali più che confortantidall’indice IMCEI: il campione deiindustriali monitorato damostra una ...

Andreacritico : Energia e sostenibilità: intervista a Roberto Giovannini - DanieleBerghino : @DumitruGrubii @sole24ore Qualche dubbio mi viene (almeno per l’Italia) prendendo i dati quotidiani da Terna. Senza… - RobertoGiov : RT @IvanDompe: .@RobertoGiov di @TernaSpA racconta cosa significa coniugare #energia, #ambiente e #sostenibilità - Alessio_Ram : RT @liviodesantoli: L'accesso all'energia è senso e misura della libertà dell'uomo. Come il rock (progressive). Dialogo con Mussida (PFM),… - jacopogiliberto : RT @liviodesantoli: L'accesso all'energia è senso e misura della libertà dell'uomo. Come il rock (progressive). Dialogo con Mussida (PFM),… -