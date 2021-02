Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? Ecco cosa ha fatto l’imprenditore per lei (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’8 febbraio 2021 Elisabetta Gregoraci ha compiuto 41 anni. L’ex del GF VIP 5 ha festeggiato insieme al suo adoratissimo figlio Nathan e ai suoi amici e parenti più stretti. Durante quel giorno, numerosi colleghi e fan le hanno rivolto dediche all’insegna del puro affetto. Tra queste, non è mancato l’ex marito Flavio Briatore. l’imprenditore ha pubblicato una storia di Instagram con una foto di Elisabetta e le ha fatto affettuosamente gli auguri. Dal 2017 la coppia è scoppiata, ma il loro rapporto è rimasto ottimo grazie al bambino che hanno concepito insieme. È proprio per quest’ultimo che i due hanno scelto di sotterrare l’ascia di guerra e continuare comunque a volersi bene. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Molto difficile ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’8 febbraio 2021ha compiuto 41 anni. L’ex del GF VIP 5 ha festeggiatoal suo adoratissimo figlio Nathan e ai suoi amici e parenti più stretti. Durante quel giorno, numerosi colleghi e fan le hanno rivolto dediche all’insegna del puro affetto. Tra queste, non è mancato l’ex maritoha pubblicato una storia di Instagram con una foto die le haaffettuosamente gli auguri. Dal 2017 la coppia è scoppiata, ma il loro rapporto è rimasto ottimo grazie al bambino che hanno concepito. È proprio per quest’ultimo che i due hanno scelto di sotterrare l’ascia di guerra e continuare comunque a volersi bene. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Molto difficile ...

softlystiles : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - MFerraglioni : GFVIP5: ELISABETTA GREGORACI OPERATA D’URGENZA #GF16 #elisabettagregoraci #Verissimo #GFVIP #gfvip2020 #gregoraci… - casafa3 : RT @marti30097332: ovviamente però poi insultare Nathan sotto tutti i suoi post è legittimo perché è il figlio di Elisabetta Gregoraci. Lì… - BlogSocialTv1 : GFVIP5: ELISABETTA GREGORACI OPERATA D’URGENZA #GF16 #elisabettagregoraci #Verissimo #GFVIP #gfvip2020 #gregoraci… - taylorclit : RT @Iwtflwr: for every retweet ill vote for stefania #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosal… -