Elisa Isoardi | rivelazione bomba | il progetto dopo l’Isola dei Famosi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La partecipazione dialla prossima edizione deldeiè cosa ormai quasi certa, ma per la conduttrice cuneese Mediaset avrebbe in serbo molte altre novità. Oltredeic’è di più, verrebbe da dire parafrasando una leggendaria canzone. Il riferimento è naturalmente a: per l’ormai ex conduttrice Rai la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

A naufragare sull'Isola dei Famosi saranno Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, l'ex calciatore Paul Gascoigne, l'attore Brando Giorgi, la conduttrice, Vera Gemma , un Visconte dall'identità ...La notizia della sua partecipazione all'Isola è ormai cosa certa, ma pare che per la conduttrice cuneese Mediaset stia aprendo anche altre porteè in questi giorni al centro di diverse indiscrezioni che la vorrebbero tra le protagoniste della nuova edizione de L' isola dei famosi , in partenza il prossimo lunedì 8 marzo. Ancora ...La partecipazione di Elisa Isoardi alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi è cosa ormai quasi certa, ma per la conduttrice cuneese Mediaset avrebbe in serbo molte altre novità. Oltre l’Isola dei ...Tra i tanti rumor che circolano sulla prossima Isola dei Famosi, anche quello sui 'parassiti', naufraghi che vivranno da soli e senza cibo garantito.