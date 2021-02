Ecco le cinque regole per non prendersi il Covid nel condominio

Leggi su dire

(Di giovedì 11 febbraio 2021) MODENA – Cinque regole da seguire per riuscire a convivere in serenità anche in condominio e per limitare la diffusione del coronavirus. Se l’emergenza sanitaria ha costretto quasi tutti a rimanere in casa più del dovuto, per chi vive in condominio ci possono essere state difficoltà in più e, proprio per ovviare a questi problemi Udicon Emilia-Romagna (l’Unione dei consumatori) ha stilato un vero e proprio vademecum. Una serie di regole che, secondo il sindacato, dovrebbero adottare le ‘comunità condominiali’ per evitare nuovi contagi e per favorire la convivenza.